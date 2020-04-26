شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من صندوق النقد على طلب مصر الحصول على تمويل سريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع عرض طلب مصر للتمويل السريع على مجلس إدارته خلال أسابيع.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في بيان، «ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي».

وأضافت: «حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي».