شكرا لقرائتكم خبر عن «محاجر بني سويف»: انتهاء العزل المنزلي لمخالطي حالات كورونا الإيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق حسن مدير مشروع محاجر بني سويف، على إنتظام سير العمل داخل المشروع، عقب الإنتهاء من العزل المنزلي لبعض العاملين، بعد إكتشاف إيجابية 3 حالات لفيروس كورونا المستجد، تم شفاء 2 منهم، وأخر تحولت ايجابية عينته الأخيرة إلى سلبية وخلال يوم أو اثنين يعود لمنزله من مستشفى ملوي بالمنيا.

وقال: «انتهى العزل المنزلي للمخالطين للحالات الايجابية، وعادوا للعمل بعد تأكد عدم إنتقال الفيروس إليهم، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية فيما بين العاملين سواء كان التباعد الإجتماعي أو الكمامات والتطهير الشخصي، بالإضافة إلى إجراءاتنا التعقيمية والتطهير للأماكن الإدارية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بالتناوب بين العاملين«.