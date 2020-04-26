شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يصدر حركة نواب رؤساء المدن الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بتكليف محمد السيد أحمد غنيم، من العاملين بديوان عام المحافظة نائبا لرئيس الوحدة المحلية ومدينة كفر شكر ومحمد ابراهيم محمد علام من العاملين بديوان عام المحافظة نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة القناطر الخيرية.

كما أصدر المحافظ قرارًا بتكليف مجدي صلاح محمد البكري من حي غرب شبرا الخيمة للعمل نائبا للوحدة المحلية لمدينة شبين القناطر، وعلاء حسني محمد شرف من الوحدة المحلية لمدينة قها، للعمل نائبا للوحدة المحلية لمدينة شبين القناطر.

وتتضمن القرار أيضا تكليف أحمد عويس أحمد عويس، من ديوان عام المحافظة نائبًا لحي غرب شبرا الخيمة، وعبدالمنعم محمد عطية العزب، من حي شرق شبرا الخيمة، نائبًا للوحدة المحلية لمدينة الخانكة.

وأكد المحافظ أن الحركة خضعت لكافة معايير الشفافية والكفاءة لاختيار العناصر القادرة على النهوض بالإدارة المحلية في المواقع المكلفين بها، مشيرًا إلى أنها جاءت في إطار إصلاح دولاب العمل والدفع بدماء جديدة قادرة على التجاوب مع تحديات العمل في المحليات.