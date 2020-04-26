شكرا لقرائتكم خبر عن فحص نصف مليون مواطن قادم من الخارج بالمطارات والموانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الشكر للعاملين بالإدارة العامة للحجر الصحى بالمطارات والموانئ لجهودهم فى مناظرة وفحص حوالى نصف مليون مواطن قادم من الخارج، وذلك فى الفترة من منتصف يناير الماضى وحتى تعليق الرحلات.

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهى: «أبو خليفة، العجمى، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة»، والثانى مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، وذلك للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية، كما اطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات المتواجدة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التى استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

ووجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بمستشفيات الحميات أحد أهم حوائط الصد للأمراض المعدية، لمجهوداتهم الكبيرة للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية، موضحة أن مستشفيات الحميات استقبلت أكثر من 900 ألف مواطن من الحالات المرضية سواء من المترددين لتلقى الخدمة الطبية أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بمتوسط تردد يومى أكثر من 15 ألف مواطن وذلك منذ ظهور الفيروس فى مصر وحتى الآن.

وأشارت إلى أن مستشفيات الحميات والبالغ عددها 47 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، تقوم بفرز الحالات المرضية ومطابقة تعريف الحالة وأخذ المسحات وتقديم الرعاية الطبية وفقاً للبروتوكول العلاجى المحدث، وذلك بطاقة استيعابية بلغت 4258 سريرا من بينها 227 سرير رعاية مركزة، حيث جار إعدادها لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجى تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمى. وأضافت أنه تم تنظيم 50 دورة تدريبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بتلك المستشفيات.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الصحة استقبلت 3229 مواطنا مصريا من العالقين بالخارج بعدد من دول العالم بعد قرار تعليق الرحلات، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد، حيث قام 52 فريقاً طبياً بفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم فى أماكن إقامتهم بالحجر الصحى، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحى المقررة بـ14 يوماً. وشددت الوزيرة على أنه فى حال الشعور بأى أعراض يجب الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتس آب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقى الخدمة الطبية.

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