شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: «كورونا» ليس عقابًا إلهيًا وإنما اختبار للعباد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن فيروس كورونا ليس عقابا إلهيا كما يردد البعض وإنما هو ابتلاء واختبار للعباد.

وأوضح شيخ الأزهر فى الحلقة الثالثة من برنامج «الإمام الطيب» أن سبب الابتلاء أن الله سبحانه يمتحن عباده، ليظهر لهم عملهم ليعرف العبد بعد ذلك هل نجح فى الابتلاء أم لا، مشيرًا إلى أن الوقوف على أن الابتلاء بالشر فقط أمر غير حقيقى، مبينًا أن البلاء يكون بالخير ويكون بالشر. وقال إن الاعتقاد بأن الابتلاء بالرزق الحسن وبالسراء يكفى فيه أن يشكر الله خطأ شديد، مؤكدًا أن الشكر فى النعمة يكون من جنسها ففيها الزكاة والصدقات وحقوق أولى القربى فهو باستمرار يستقطع من هذا الخير وهذا المال لنفع الآخرين، وهذا عكس اتجاه طبيعة الإنسان الذى خُلق شحيحا، فالأموال مقدمة على الأنفس فى القرآن الكريم، وهذا ما جعل الصابر والشاكر فى الجنة.