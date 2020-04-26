شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وحدات التراخيص، الأحد، في استقبال المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة.

وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ترددهم على الوحدات حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

يأتى ذلك تزامناً مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية «بوابة مرور مصر» على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكي المرخصة ذات السعة اللترية أقل من 2030 «سى سى» وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ «فورى».

جاء ذلك في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأحد 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة

وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة

وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة

وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة

وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة