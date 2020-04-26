شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم ينهي استعداداته لاستقبال «العالقين في فرانكفورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى المسؤولون بمطار مرسي علم الدولي، الأحد، استعداداتهم لاستقبال رحلة طيران تقل المصريين العالقين في فرانكفورت ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، والتي تعتبر تاسع الرحلات التي تم وصولها منذ الخميس الماضي طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

ومن المقرر إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وفرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين العائدين، ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

من جانبه، قال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم تخصيص ١٠ أتوبيسات سياحية لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة فرانكفورت إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعًا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر.