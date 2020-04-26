شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم قريتين بالشرقية بعد ظهور حالتى إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، من أعمال التطهير والتعقيم لشوارع قرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، وعزبة المحامي بكفر أكياد التابعة للوحدة المحلية بالعدلية، بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا، وتم نقلهما إلى مستشفي العزل لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بفريق من الطب الوقائى، للمناطق التي يقيم بها المصابين لعمل ترصد وبائى للمخالطين بها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع الفريق الطبي الوقائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بكلتا القريتين وتم عزل منزلين بكل منزل أسرة واحدة بإجمالي ١٣ فردا، وذلك كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، وتعهدت المحافظة بتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية طوال مدة عزلهم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة، مع تواصل أعمال التطهير والتعقيم لتلك المناطق ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تطهير وتعقيم قريتين بالشرقية بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

تطهير وتعقيم قريتين بالشرقية بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

تطهير وتعقيم قريتين بالشرقية بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا