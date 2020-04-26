الوزير يعلن موعد الانتهاء من المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه (5 مليارات للإعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار جنيه لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع، وشاهد أعمال الردم بالمحطة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة "nerderlander der Prins" التابعة لشركة التحدي المملوكة لهيئة قناة السويس.

وقالت الوزارة، إنه سيتم نقل 8 ملايين متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة، وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء، ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم البدء في أعمال تحسين التربة مطلع يونيو المقبل، موضحة أنه لتسهيل حركة السفن داخل الميناء، ركبت الشركة 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدًا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة.

كما اطلع الوزير، على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة، حيث تم انتشال 29 عائقًا من38 مخططًا رفعهم بنسبة تنفيذ 75 % ومتوقع الانتهاء مطلع مايو المقبل، لإزالة كافة العوائق التي تعترض تنفيذ الأعمال.

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وأكد وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات نهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

وتوجه الفريق مهندس كامل الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء، والذي تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 25% حيث تتم أعمال إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية، وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة واستبدالها بأخرى خرسانية مسلحة، ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية.

كما تابع الوزير مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 مترًا وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، والذي بلغت نسبة تنفيذه 41% ويشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح حيث جاري تنزيل كتل حائط الرصيف بالمرحلة الثانية، وإلقاء دبش فرشة الأساس للمرحلة الثالثة وأعمال صب الكتل وإلقاء رمل طبقة الإحلال للمرحلة الرابعة.

ووجه الوزير، باتخاذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد قبل نهاية هذا العام.