​نصب تذكاري لشهداء "كورونا".. برلماني يطالب بتقدير تضحيات الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتشييد نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة.

وأشار أبو العلا، في اقتراح تقدم به اليوم الأحد، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء.

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بأنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء على الرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.

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وأوضح أبو العلا أن الطاقم الطبي قدم العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ المصابين بالفيروس، قائلًا: "كانوا وبحق هم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".

ولفت أبو العلا إلى أن تضحيات الأطقم الطبية المختلفة في كل مستشفيات العزل الصحي نالت احترام وتقدير كل المصريين، وهو ما ظهر جليًّا في حملات التأييد والدعم والمساندة، إلى أن تم تسميتهم بـ"جيش مصر الأبيض".

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عمل نصب تذكاري لكل شهداء الطاقم الطبي يأتي تقديرًا لتضحياتهم وتخليدًا لدورهم البطولي، مقترحًا اختيار محافظات مختلفة على امتداد الجمهورية لعمل النصب التذكاري.