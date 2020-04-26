محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية.
وأعلنت الوزارة، الانتهاء من تنفيذه بتكلفة 407 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، موضحة أنه يتكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.
وشدد الوزير على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر يستوعب 3500 سيارة.. الوزير يشهد تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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