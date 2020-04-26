محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة:
رصدت عدسة "الخليج 365" جانبًا من الحياة اليومية للمواطنين في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، اليوم الأحد، في حي السيدة زينب بالقاهرة.
ويأتي رمضان هذا العام، في ظل أزمة فيروس كورونا، التي تجتاح العالم، وتوقع يوميًا آلاف المصابين، بالإضافة ضحاياه.
كانت هذه تفاصيل خبر "صيام وكورونا".. شاهد حركة المواطنين قبل إفطار ثالث أيام رمضان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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