ضبط عاطل سرق 4 سيارت بمفتاح مصطنع في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بارتكاب 4 وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الأزبكية. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بتورط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة في حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة. واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائها لدى عملائه (4 أشخاص سيئي النية – لهم معلومات جنائية). يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.

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