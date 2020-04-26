"بيغيروا معالمها ويبيعوها".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان اخفائها وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع واعترفوا بإرتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بارشاد المتهمين ضبط السيارات المسروقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.