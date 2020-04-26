أخبار مصر | بأمر وزاري.. غلق فندق كبير ومطعمين سياحيين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بأمر وزاري.. غلق فندق كبير ومطعمين سياحيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب قيام إدارة الفندق بتسريح العمالة وعدم الاستجابة للتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة وعدم تسريحها لما له من آثار سلبية عديدة على القطاع السياحي في مصر.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم، وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحي.

وأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم أيضا قرارًا بغلق مطعمين سياحيين بمنطقة القاهرة الكبرى نظرا لعدم التزامهم بالشروط والضوابط الموضوعة من أساليب وقاية العاملين وأعداد الزوار المسموح بتواجدهم داخل المنشأة.

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ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) وذلك اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ أبريل الجاري وطوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وفي ضوء متابعة الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.

وأكد الدكتور خالد العناني على أن الحفاظ على حقوق العمالة وصحة المواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بالتنبيه على كافة المنشآت السياحية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة، وقامت بإرسال عدد من لجان المرور للتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والدقى والمهندسين والهرم وأكتوبر والتجمع.

ومن أهم الشروط والضوابط الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم، وإخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية من أقنعة وقفازات، والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم، والالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان، وألا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.