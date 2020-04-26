أخبار مصر | "النقل": تشغيل 716 قطار سكك حديد أمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر "النقل": تشغيل 716 قطار سكك حديد أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن بيان حركة تشغيل قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليوم السبت 25 أبريل الجاري ليتم تشغيل 662 قطار على خطوط الهيئة الطويلة والقصيرة، وفيما يلي تفاصيل بيان الحركة.

يوم السبت 25 أبريل 2020:

- شهدت الخطوط الطويلة تشغيل 122 قطار، قام خلالها بنقل أكثر من 96 ألف راكب.

- شهدت الخطوط القصيرة تشغيل 594 قطار، قام خلالها بنقل أكثر من 143 ألف راكب.

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- ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على الخطوط 716 قطار، لنقل أكثر من 239 ألف راكب.

وفي سياق آخر تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، مشروع رصيف 385 الذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي بلغت نسبة تنفيذه 41% وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح حيث جاري تنزيل كتل حائط الرصيف بالمرحلة الثانية وإلقاء دبش فرشة الأساس للمرحلة الثالثة وأعمال صب الكتل وإلقاء رمل طبقة الإحلال للمرحلة الرابعة ووجه الوزير، باتخاذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد قبل نهاية هذا العام.

وكما وجه الوزير خلال تفقده لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 والذي تنفذه النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بضرورة إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.

وتفقد في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 96% .

وأكد الوزير على أهمية الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وضرورة تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية.