أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد، بأنه يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات، المقرر تنفيذيها في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، كما حضر مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري هاني محمود، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة صالح الشيخ،، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة اللواء أشرف فريد، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد مدبولي على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية، مشددًا على ضرورة تنفيذ كافة الغجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف مواقع العمل، بما يضمن توفير أوجه السلامة والصحة لكافة العاملين بتلك المواقع.

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واستعرض وزير الاتصالات تقريرًا حول الموقف التنفيذي لخطط التحول الرقمي التى يتم تنفيذها ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من من خلال عدة محاور، أولها محور رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، وأشار إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وأنه جارٍ استكمال تطوير نظام المتابعة المركزى، وتدريب الجهات على دورة العمل التنفيذية، كما يتم تجهيز الوثائق ورقمنتها، وتم حتى الآن رقمنة نحو 24.5 مليون وثيقة.

كما تطرق الإجتماع لمحور التنمية البشرية بوحدات التحول الرقمى، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم حصر الاحتياجات التدريبية، وعناصر وحدات التحول الرقمي، وتحديد العجز لتعويضه، وبلغ عدد المرشحين الذين تمت عمل المقابلة لهم 1330 شخصًا، كما تم تدريب عدد 250 مرشحا على برامج القيادة، و64 مرشحًا على قيادة التحول الرقمي، وتم عمل دورة تدريبية عن بعد في هندسة الأعمال، لـ 8 مرشحين من جهات المرحلة الأولى، وعن المحور الثالث المرتبط بالتطبيقات المتخصصة، تمت الإشارة إلى أنه تم حصر وتقييم التطبيقات الحكومية بالجهات المنتقلة بإجمالى 675 تطبيقا، وتم تحديد مراكز البيانات الخاصة بجهات المرحلة الأولى، وجار دراسة كيفية تنفيذ خطوط الربط مع مركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم نقل تطبيقات جهات المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي 88 تطبيقًا، وأخيرًا وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بالتطبيقات المشتركة، وإدارة النظم، أشار الوزير إلى أنه من المخطط التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم الدعم التشغيلي فور الانتقال للعاصمة وحتى استقرار عمل الوحدة الخاصة بذلك.

كما وضح وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى الموقف الخاص بمسارات البنية التحتية بكل من الحي الحكومي، والحي السكني "R3"، وما تم من التنسيق مع كل من (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - جهاز العاصمة الإدارية) فى هذا الشأن لتنفيذ شبكات الإتصالات بعد الانتهاء من تنفيذ جميع المرافق ومناسيب الطرق لعدم إتلاف المسارات.

وتناول الوزير الموقف الخاص بتغطية شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات قام بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومقدمى خدمة المحمول لتوفير التغطية.