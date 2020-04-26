أخبار مصر | "النقل": أكثر من 1000 رحلة لركاب مترو الأنفاق أمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر "النقل": أكثر من 1000 رحلة لركاب مترو الأنفاق أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن بيان حركة تشغيل مترو الأنفاق خلال يوم السبت 25 أبريل الجاري، ليصل إجمالي عدد الرحلات التي نفذتها قطارات الخطوط الثلاثة لأكثر من ألف رحلة، وفيما يلي تفاصيل بيان الحركة.

يوم السبت 25 أبريل 2020:

- شهد الخط الأول للمترو قيام 387 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 360 ألف راكب.

- شهد الخط الثاني للمترو قيام 411 رحلة، قام خلالها بنقل أكثر من 209 ألف راكب.

- شهد الخط الثالث للمترو قيام 346 رحلة، قام خلالها بنقل أكثر من 31 ألف راكب.

- ليصل إجمالي رحلات الخطوط الثلاثة 1144 رحلة، لنقل اكثر من 601 ألف راكب.

Advertisements

ومن جانبها، واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا بالمحطات والقطارات المختلفة على كل خطوط المترو الثلاثة.

مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.