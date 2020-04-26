أخبار مصر | أبرزها "التعليم".. الحكومة السورية تتخذ عدة إجراءات لمواجهة كورونا

أصدرت الحكومة السورية، اليوم الأحد، عدة قرارات عاجلة، تختص بشأن التعليم والامتحانات في جميع المراحل، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها للحد من انتشار فيروس الكورونا.

ووافق مجلس الوزراء السوري، على قرار نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى، حيث وجه الطلب إلى مجلس الوزراء من وزارة التربية بوضع خطة بديلة تشمل التعويض الناتج التعليمي للطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل، وجاء ذلك وفق لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ووجه مجلس الوزراء السوري من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب، لإجراء امتحان شهادتي "التعليم الأساسي" و"الثانوية"، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة، من خلال التباعد المكاني بين الطلبة داخل المركز، كما زيادة أعداد مراكز الامتحانات، وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب

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وقررت الحكومة السورية تمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، ضمن قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس بحسب الأرقام المعلنة رسميا من الحكومة 42 حالة إصابة و3 وفيات.

يذكر أن الوزارة السورية، أعلنت عن شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، أمس السبت ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11 حالة.

وتم تسجيل أول إصابة بالفيروس بسوريا في 22 مارس الماضي، وهي لشخص قادم من خارج البلاد.

وأقرت الحكومة السورية اليوم الخميس الماضي وفق وكالة ناسا، الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجوال المفروضة في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا مع الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر والإغلاقات المفروضة بهدف الحفاظ على السلامة العامة بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.