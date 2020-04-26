شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لدعم أطباء «الفوج الثاني» في «عزل كفر الدوار»: «ربنا يحفظكم جميعًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الأحد، حملة لدعم أطباء الطاقم الثاني من العاملين بمستشفى كفر الدوار العام، المخصص للحجر الصحى، والذى بدأ العمل به اعتبارًا من مساء يوم الخميس 16 إبريل الماضى.

وأطلق المستخدمون قائمة تحمل أسماء أطباء الطاقم الثانى بالمستشفى وأطلقوا عليها اسم «قائمة الشرف لأبطال الفوج الثانى بمستشفى حجر كفر الدوار»، ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع «فيس بوك» قائمة أسماء الطاقم الطبى، مع تعليق من الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، يقول: «هؤلاء الذين حرموا أنفسهم من الأهل والعائلة في هذا الشهر الكريم، إنهم أطباء يعملون من أجل وطنهم ورفعته، إنهم الفريق الطبى الثانى لهم منا خالص الشكر والتقدير وندعو الله ان يوفقهم ويسدد خطاهم، وندعو الله أن يرفع عنا الوباء ويحمى مصر وشعبها من كل سوء».

ودشن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى حملة على موقع «فيس بوك»، حملة لدعم الفريق الطبي بالمستشفى، بعنوان «أنا أدعم الطاقم الطبي الثاني بمستشفى كفر الدوار»، وبدأ الحملة الدكتور محمد شتا أخصائى الجراحة، وأحد أفراد الطاقم الأول في المستشفى، وكتب قائلًا: «ممكن بقا يا رجاله ندعم الفريق التاني، ونرفع روحه المعنوية، والنجاح أكيد هيبقي للكل»، وكتب عدد من داعمى الفريق تعليقات منها: «ربنا يحفظكم جميعا ويبارك في صحتكم» و«ربنا يجازيكم خير ويحفظكم من كل سوء» و«لن ننسي تعبكم ومجهودكم في رعاية المرضى في شهر رمضان وندعو لكم أن يحفظكم في رمضان»، ووضع أحد مستخدمى وسائل التواصل أرقام تليفوناته عارضًا قضاء أي احتياجات يطلبها الطاقم الطبى للمستشفى قائلاً «أنتم ترعونا في داخل المستشفى ونحن نرعاكم بخارجها».