شكرا لقرائتكم خبر عن «أدلى ببيانات غير دقيقة».. وقف مدير إدارة صحية بالوادي الجديد عن العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إيقاف مدير الإدارة الصحية بمركز بلاط عن العمل لمدة شهرين لحين الإنتهاء من التحقيقات معه، وذلك لخروجه عن مقتضي الواجب الوظيفي وإدلاءه ببيانات ومعلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المحافظ على التعامل الحاسم مع وقائع الإدلاء بأي أخبار ومعلومات غير رسمية منعاَ لإثارة البلبة والذعر بين المواطنين.
يذكر أن محافظة الوادي الجديد تتخذ كافة الإجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
كان محافظ الوادى الجديد قد أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمنطقة الداخلة إلى ١٤ مصاب وحالتين وفاة.
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