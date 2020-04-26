شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود ومباحث التموين من ضبط ضبط ثلاجة بها أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير عدد 23 محضرًا آخر لعدد من المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز غير المطابق للمواصفات وكذلك محال الجزارة.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها محمد كجك، رئيس مدينة إيتاى البارود، من ضبط كميات من الأسماك واللحوم تزن 82 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 2000 كيلو من السكر السائب المعبأ داخل شكائر داخل أحد المخازن، وكذلك ضبط 2 اسطوانة بوتاجاز في مصنع حلويات محظور استخدامها في غير الأغراض المنزلية.

وقامت الحملة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بتحرير عدد 8 محاضر تموينية لمحال بيع اللحوم الحمراء بايتاي البارود، لقيام 4 محال جزارة بالذبح خارج المجازر الحكومية و4 محال أخرى لعرضها اللحوم مكشوفة ومعرضة للغبار والأتربة.وتم ضبط أيضًا عدد 7 مخابز لقيامهم بانتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز أخرى غير ملتزمة بمواعيد العمل، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 23 محضرًا تموينية فى البحيرة