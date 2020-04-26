شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة «العالقين في كوالالمبور وبانكوك»: تقل 274 مصريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، الأحد، رحلة طيران تقل المصريين العالقين في كوالالمبور وبانكوك، وعلى متنها ٢٧٤ راكبًا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، والتي تعتبر تاسع الرحلات التي تم وصولها منذ الخميس الماضي طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد المسؤولون بصحة البحر الأحمر في تصريحات صحفية، الأحد، إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، والاستعانة بفرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين، ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وقال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص ١٠ أتوبيسات سياحية لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة فرانكفورت إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعًا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر.