شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاتصالات» تتيح خدمة مجانية لصالح العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحدثت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 للتيسير على المواطنين من العمالة غير المنتظمة الراغبين في الاستفسار عن منحة رئيس الجمهورية، حيث يمكن للمواطن أن يستعلم عن أحقيته في صرف المنحة وجهة الصرف من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أو عدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد الصرف والجهة التي يمكنه صرف المنحة من خلالها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم خدمات الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة مجانًا عبر رقم «142».

كانت الشركة المصرية للاتصالات قامت بإنشاء نظام آلي للرد على استفسارات المواطنين آليًا، مع دعمه بمركز خدمة عملاء قوامه 100 مقدم خدمة للمساعدة والدعم عبر الخط الساخن «142»، وذلك من أجل البدء الفوري في تقديم خدمات الاستعلام والرد على استفسارات المستفيدين من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتيسير عملية صرف المنحة عبر الرد مسبقًا على السادة المواطنين وإبلاغهم بموعد وجهة الصرف بما يقلل من أي مشكلات قد تواجههم.

واستقبلت خدمة «142» حتى الآن ما يقرب من 11 مليون مكالمة من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة، وفي حال استحقاق المواطن، يتم إبلاغه بالفرع الذي يستطيع من خلاله صرف المنحة سواء من خلال مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

وفي حالة عدم استكمال بياناته يتم تحويله لأحد مقدمي خدمة العملاء لاستكمال بياناته وإرسالها للجهة المختصة، وفي حالة عدم استحقاق المواطن للمنحة ورغبته في الحصول عليها، يتم توجيهه للجهة التي يستطيع من خلالها تقديم شكوى للنظر في طلبه، وكذلك يتم ابلاغ المتصل في حال كون طلبه تحت الفحص أو كونه غير مستحق للمنحة.