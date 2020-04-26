شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 12 طبيباً لمستشفى سوهاج الجامعي بعد مشاركتهم في علاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد 12 طبيبا وطبيبة بمستشفى سوهاج الجامعي إلى المستشفى قادمين من محافظة الأقصر، بعد تطوعهم لمدة أسبوعين في الفترة من ١٢ حتى ٢٦ أبريل الجاري، للمشاركة في علاج حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمستشفى العزل بمدينة إسنا.

وأشاد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- خلال استقباله للأطباء يرافقه الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسان النعمانى، عميد كلية طب سوهاج- بالدور الذي قام به الأطباء من علاج للمصابين بالفيروس خلال تواجدهم بمستشفى العزل، مثمنا إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، وبذلهم الجهد في سبيل أداء رسالتهم.

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج خلال إستقباله للأطباء المشاركين فى علاج مصابى كورونا بمستشفى عزل إسنا

وقال «عزيز» إنه تم إخضاع الأطباء للعزل داخل أحد المباني الفندقية بالمدينة الجامعية للبنات بالمقر القديم للجامعة لمدة أسبوعين، للاطمئنان عليهم وحفاظًا على صحة أسرهم وذويهم، وذلك تقديرًا لما قاموا به من جهد لخدمة وعلاج المصابين بفيروس «كورونا» بمستشفى العزل، لافتًا إلى أنه تم أخد مسحات وعينات من الأطباء فور وصولهم، وجاءت نتائج تحاليل pcr الأولية الخاصة بهم سلبية للإصابة بالفيروس.

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج خلال إستقباله للأطباء المشاركين فى علاج مصابى كورونا بمستشفى عزل إسنا

وقال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب، أن إدارة الجامعة اطمئنت على توفير جميع الإمكانيات والتجهيزات التي تتيح إقامة جيدة للأطباء، حيث تم تزويد الغرف بأجهزة التكييف والتهوية اللازمة، إلى جانب تركيب شبكة واي فاى وتجديد أثاث الغرف، وتهيئة المناخ المناسب للإقامة، بالإضافة إلى توفير أدوات الوقاية بكل غرفة من ماسكات ومواد تعقيم وغير ذلك.

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج خلال إستقباله للأطباء المشاركين فى علاج مصابى كورونا بمستشفى عزل إسنا

وكان مجموعة من شباب الأطباء بمستشفى سوهاج الجامعي، قرروا تقديم عملا تطوعيا للمساهمة في تقديم يد العون للمرضى المصابين بفيروس كورونا ولزملائهم الأطباء العاملين بمستشفى العزل بإسنا، وذلك على مدار أسبوعين كاملين، وضم الفريق 12 طبيبًا في تخصصات «التخدير، والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، وأمراض الباطنة، والأمراض المتوطنة، والباثولوجيا الإكلينيكية، والأشعة».

Advertisements