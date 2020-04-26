شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البترول والسياحة يخفضان وقود الطيران «10 سنت» للجالون بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمقر وزارة البترول، استكمالًا لاجتماعهما الأول منذ أسبوعين، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس «كورونا» المستجد.
وخلال الاجتماع وتشجيعًا على زيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر، تم اتفاق الوزيرين على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ «سنت» على الجالون الواحد، والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.
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