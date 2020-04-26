شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد المصابين بكورونا في مستشفى أبوخليفة للعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت إحدى حالات الإصابة بفيروس كورونا المتواجدة في مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي.

وأوضحت مصادر طبية أن حالة الوفاة خاصة بمصاب يبلغ من العمر نحو 70 عاماً، توفى اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بكورونا.

وأكد مسؤول بمجلس مدينة التل الكبير ان مجلس المدينة تم إبلاغه رسميا بتأمين عملية دفن الجثمان بعد وصوله إلى التل الكبير والتنسيق مع أهله لدفنه.

وشددت مصادر بمديرية الصحة على ان الحالة وصلت إلى المستشفى حالتها حرجة وكانت تعانى من أمراض مزمنة وخضعت إلى رعاية مكثفة بعد إصابته بكورونا قبل أكثر من اسبوعين.

واوضحت المصادر انه سيتم الصلاة على الجثمان وتكفينه بمستشفى الطوارىء قبل ان يتم تسليمه لذويه.

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