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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أثاث وأجهزة كهربية على الأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إحدى الجمعيات بتنظيم معرضين لتوزيع الأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في قرية العزبة البيضا بمركز أبوالمطامير وعزبة عنبر لمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.
وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بتحديد الحالات المستحقة لتلك المساعدات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.
وقال عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إن المعارض تضمنت أجهزة كهربائية منزلية عبارة عن ثلاجات و غسالات وتليفزيونات وبوتاجازات، بالإضافة لأثاث المنازل من انتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر تم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم والرعاية الاجتماعية لهم واستهداف القرى الأكثر احتياجا.
وأشاد محافظ البحيرة بتنظيم المعرضين بما يساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.
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