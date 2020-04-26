شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بـ407 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية.

ويتكون الجراج من أربعة أدوار«خمسة مستويات»، بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة، وتم الانتهاء من تنفيذه بتكلفه 407 ملايين جنيه، على مساحة 15 ألف متر مسطح، وقامت بتنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وأكد وزير النقل على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.