شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ72 ساعة .. اعرف حالة الجو ودرجات الحرارة ونشاط الرياح حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار النسبى تشهدها البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء ومتوقع أن تنكسر بداية من الأربعاء ، على أن تستمر خلال الثلاثة أيام المقبلة شوائب عالقة وشبورة صباحا ورياح مثيرة للرمال والأتربة جنوب البلاد.

وينشر ”الخليج 365” فيما يلى توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء ، كما يلى :





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين رابع أيام رمضان، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشوائب عالقة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

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و يشهد اليوم الأحد ثالث أيام رمضان، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة الخبرية ، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح خفيفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح خفيفة .