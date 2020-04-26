شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عملية تعقيم العائدين من كوالالمبور فور وصولهم مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقم رجال الحجر الصحي بمطار مرسي علم الدولي العائدين من الخارج علي متن طائرة مصر للطيران التي وصلت اليوم، كذلك قاموا بتعقيم حقائبهم، وقاموا بتنظيم دخولهم لصالة الوصول قبل إجراءات الكشف الطبي والإجراءات والوقائية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

وحصل ”الخليج 365” علي فيديو لتعقيم المصريين العائدين وحقائبهم فور وصولهم المطار وقبل استقلالهم اتوبيسات التي تنقلهم لصالة الوصول استعدادًا لاجراءات الحجر الصحي وأخذ عينه دم وكذلك اختبار الأجسام المضادة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد استعدادا لنقلهم للفنادق مقر اقامة الحجر الصحي لها .

استقبل مطار مرسى علم الدولى، ظهر اليوم الأحد، رحلة طيران تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مطار كوالالمبور الماليزى، تقل على متنها قرابة 234 راكبا مصريا من العالقين بالعاصمة التايلندية بانكوك وكذلك كوالالمبور.

قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلة القادمة من مطار كوالالمبور، مرت قبل وصولها كوالالمبور للعاصمة التايلندية بانكوك وقامت بنقل العالقين المصريين هناك، حيث تقل على متنها 234 جميعهم مصريين عالقين بتايلاند وماليزيا .

وأضاف المصدر أنه فور وصول الطائرة لارض المطار، بدأ رجال خدمات الطيران بالتعامل معها لنقل الركاب من الطائرة إلى صالة الوصول ليبدأ رجال الحجر الصحى إجراءاتهم المتبعة مع العائدين من الخارج .

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من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر أن هناك فريق مدرب من اطباء الحجر الصحى يتعاملون من العائدين بالخارج حيث يتم عملية تعقيم العائدين وكذلك حقائبهم، ثم تبدا عملية إجراءات الحجر الصحى عليهم من حيث قياس درجة الحرارة وأخذ عينة دم ثم اختبار الأجسام المضادة .

واضاف وكيل وزارة الصحة لـ ”الخليج 365”، أن ذلك يتم من خلال مجموعات حيث يتم تقسيمهم لمجموعات ونقلهم بعد ذلك داخل أتوبيسات للفندق المقرر إقامة الحجر الصحى به لمدة 14 يوما .

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى مساء اليوم الأحد رحلتين أخرتين قادمتين من فرانكفورت الألمانية يقلان على متنهما مصريين عالقين بألمانيا، استعدادا لنقلهم فور وصولهم للحجر الصحى داخل احد فنادق مدينة مرسى علم .