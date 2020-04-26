شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

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وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الوزارة يوم 7 من شهر إبريل الجارى، عن استراتيجية تتضمن نقل الحالات التى تحسنت حالتها الصحية وفق معايير إكلينيكية محددة إلى مجموعة من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية، وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأشارت الوزيرة إلى خروج 506 حالات من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية ضمن حالات الشفاء المعلن عنها، وهم من أصل 1237 حالة تم نقلهم إلى تلك الأماكن منذ بداية تطبيق تلك الاستراتيجية، وذلك بنسبة تعاف تجاوزت 40%، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيا لنجاح تلك الاستراتيجية، وذلك بتكاتف كافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والبحث العلمى وكذلك رجال الأعمال الوطنيون، لما قدموه من تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق الأهداف المرجوة.

ووجهت الوزيرة الشكر للأطقم الطبية بوزارة الصحة والسكان والتى تعد حجر الزاوية فى نجاح تلك الخطوات، لما يبذلونه من جهود فى متابعة تلك الحالات حتى تمام شفائها وخروجها.

كما وجهت الوزيرة الشكر أيضًا إلى "شركة إعلام المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" لتقديمهم الدعم المعنوى للأطقم الطبية من خلال مبادرة "دعم جيش مصر الأبيض"، وزيارتهم لبعض مستشفيات العزل ولقائهم بالأطقم الطبية والتى كان لها بالغ الأثر فى رفع الروح المعنوية لكافة الأطقم الطبية فى مصر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.