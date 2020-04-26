شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى لمواجهة «كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، فى مقدمتها، تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

السيسي يوجه بتعزيز دور الإعلام والشفافية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز دور الإعلام فى إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية الفكرى والثقافي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

البورصة المصرية تربح 10مليارات جنيه.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 2.54%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه.





ضبط مصنع مخدرات وورق بردي وتماثيل داخل فيلا في المنوفية

في ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة، نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.

رابع أيام رمضان.. الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة غدًا وعاصفة جنوب البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين رابع أيام رمضان، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا على مواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتوازى فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التى ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا

الحكومة: طلبنا من صندوق النقد الحصول على دعم مادى وفنى لمواجهة تداعيات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت بمناقشات مع صندوق النقد الدولى ليكون هناك برنامج جديد وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة تداعيات كورونا .

محافظ البنك المركزى: برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولى لمدة عام فقط

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

محمد معيط: برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد يتضمن جزءا ماليا وجزءا فنيا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق لمصر نجاحا كبيرا للغاية، موضحا أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى بجانب الدعم الفنى، هناك اتفاق مالى أيضا.

وزيرة التعاون الدولى: تمويلات المؤسسات الدولية الكبرى هى الأقل فى التكلفة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة سعت للتنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة متعددة الأطراف والثنائية، مؤكدة أن التمويلات التى تأتى من المؤسسات الدولية الكبيرة هى الأقل فى التكلفة .

رئيس الوزراء: بدء مناقشة خطوات برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد خلال أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى.

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الصحة العالمية: توقفوا عن التواجد بالمحال والأسواق بأعداد كبيرة منعا لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من التواجد فى الزحام منعا لعدوى كورونا وقالت ‏إنه "يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية".

وصول 234 عالقا بالخارج لمطار مرسى علم قادمين من العاصمة الماليزية كوالالمبور

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأحد، رحلة طيران تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مطار كوالالمبور الماليزى، تقل على متنها قرابة 234 راكبا مصريا من العالقين بالعاصمة التايلندية بانكوك وكذلك كوالالمبور.

إنفوجراف.. تعديلات قانون الأمراض المعدية وعقوبة تعطيل دفن الموتى

جاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، فى توقيت مهم لمنح السلطات الصحية الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لاتخاذ التدابير الصحية لمواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) فى جميع دول العالم ومنها مصر.

رئيس شكاوى "الأعلى للإعلام": نتابع مدى التزام "قطونيل" بوقف إعلانها المخالف

قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة تتابع موقف إعلان قطونيل بعد قيام الشركة بوقف عرضه، استجابة للانتقادات العديدة التى وجهت للبرنامج.

الحكومة: اجتماع أسبوعى للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة المستجدات

قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" أن قرار مد حظر التجوال الذى أعلنت عنه الحكومة يوم الخميس الماضى من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا مستمر لمدة أسبوعين مثله مثل قرارات مد الحظر التى إتخذتها الحكومة مسبقا.

"الأعلى للإعلام": نناقش تقارير الرصد حول المخالفات الجسيمة لبرنامج "رامز مجنون رسمي"

قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، أن اللجنة تناقش مخالفات البرامج والإعلانات وتقارير لجان الرصد حول أداء الشاشات فى شهر رمضان، وما إذا كان بها مخالفات من عدمه.

إنفوجراف.. 6 ضوابط من الأوقاف لإذاعة القرآن الكريم فى المساجد قبل المغرب والفجر

حسمت وزارة الأوقاف الجدل الدائر حول إذاعة القرآن الكريم فى المساجد قبل أذان المغرب وأذان الفجر، حيث أكدت الوزارة أنها لا تمانع ذلك.

وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لأكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية الذى نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة بتكلفة 407 ملايين جنيه، ويعتبر أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية.

هل انتشار كورونا عقاب من الله أم ابتلاء لعباده؟.. شيخ الأزهر يجيب

بدأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، الحلقة الثالثة من برنامج "الإمام الطيب" بالإجابة على السؤال الذى شغل بال الكثير من الناس حول انتشار فيروس كورونا، هل هو عقاب من الله -سبحانه وتعالى- أم ابتلاء لعباده؟ موضحًا معنى البلاء من وجهة نظر فلسفة الإسلام؟ وبما يكون؟ وما الذى يجب على العباد الذين يبتليهم الله ببلاء ما؟ .

التموين: مد منافذ أهلا رمضان بالسلع والمنتجات الغذائية.. والعامة للجملة تشارك بـ 50 منفذا بالوجه البحرى.. طرح لتر زيت الطعام الخليط بسعر 16.75 جنيه وكيلو بلح جاف بـ11 جنيهًا.. وسيارات متنقلة للحوم والدواجن..صور

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح المنتجات والسلع الغذائية فى منافذ "اهلا رمضان " على مستوى الجمهورية وكذلك طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وايضا الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيه وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيه بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة كما أن تخفيضات منافذ "اهلا رمضان " تبدا من 15 % وتصل إلى 30% لبعض المنتجات .

بروتوكول تعاون بين "الرعاية الصحية" و"الجمعيات الأهلية" لتدريب المتطوعين ..توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة لمنازلهم.. وتعقيم بؤر ظهور العدوى.. أحمد السبكى: وصلنا الدواء لـ4500 منتفع.. ويؤكد: الرهان على الشباب

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية بهدف نشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا والتعريف بسبل تفادى العدوى وانتشارها بين المواطنين فى إطار خطة الدولة لمواجهة كوفيد 19 المستجد.

عزل وحظر مع شهر رمضان ..حاجات كلها فى صالحك مش ضدك.. عودة لتجمع الأسرة على سفرة واحدة.. الأكل صحى من بيتك.. وبشرتك وشعرك فى آمان بعيدا عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية.. وعندك فرصة عشان تنقصى وزنك بدون رجيم مرهق

"عزل وحظر مع شهر رمضان"، وهى من -أغرب الأشياء التى مرت علينا فمن المعروف أن شهر رمضان هو شهر اللمة والعزومات والخروج والسهر ولكن مع الظروف التى نمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا لا بد من إتباع الإجراءات الوقائية والقواعد التى فرضتها الدولة للوقاية من تفشى المرض، وفى نفس الوقت فهذه الأشياء عودتنا على كل ما هو صحى فى حياتنا فبعد العزل المنزلى والحظر استبدلنا الوجبات السريعة بالطعام البيتى من المنزل وكان ذلك أيضا فى صالح البشرة والشعر بسبب عدم الخروج الكثير والتعرض للتراب والحر، كما نصح الأطباء باستغلال فترة العزل المنزلى وإنقاص الوزن، ويعتبر أيضا عودة للتجمعات الأسرية على سفرة واحدة.