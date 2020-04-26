فيديو..30حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا برمضان..التجمعات العائلية اَون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سلسلة فيديوها 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا في رمضان، يقدم ”الخليج 365” طرق ونصائح لقضاء شهر رمضان في المنزل وتقوية المناعة في نفس الوقت. Advertisements وتعتبر التجمعات العائلية أون لاين من طرق التواصل في العزل المنزلي التى تساعد علي توطيد العلاقات وعدم الشعور بملل أو زهق من قضاء شهر رمضان في المنزل.

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