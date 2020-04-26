شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: تمويلات المؤسسات الدولية الكبرى هى الأقل فى التكلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة سعت للتنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة متعددة الأطراف والثنائية، مؤكدة أن التمويلات التى تأتى من المؤسسات الدولية الكبيرة هى الأقل فى التكلفة .
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على سيناريوهات متعددة خلال الفترة القادمة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التعاون الدولى: تمويلات المؤسسات الدولية الكبرى هى الأقل فى التكلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.