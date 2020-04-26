وزيرة التعاون الدولى: تمويلات المؤسسات الدولية الكبرى هى الأقل فى التكلفة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة سعت للتنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة متعددة الأطراف والثنائية، مؤكدة أن التمويلات التى تأتى من المؤسسات الدولية الكبيرة هى الأقل فى التكلفة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على سيناريوهات متعددة خلال الفترة القادمة.

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وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.