- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تستقبل المواطنين بالكمامات لترخيص المركبات الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وحدات التراخيص اليوم فى استقبال المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، حيث شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأحد لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
يأتى ذلك تزامناً مع اتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فورى".
ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد التراخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
استقبال المواطنين
فحص السيارات
كمامة قبل الترخيص
وحدات المرور
كانت هذه تفاصيل خبر وحدات المرور تستقبل المواطنين بالكمامات لترخيص المركبات الجديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.