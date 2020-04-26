شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لا صحة لشائعات الإخوان بتعدى ضابط على سيدة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.
وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ، سبق إتهامه فى قضية إتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى ) وحال إصطحاب المذكور لديوان المركز لإستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح فى محاولة لمنع القوة من إصطحابه، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة الإتجار.
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن ما تم بثه يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها فى ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأى العام.
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