شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يستعرض أمام الرئيس السيسي رؤية تطوير السياسة الإعلامية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال الاجتماع، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رؤية تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة، لا سيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، وذلك اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محلياً وخارجياً ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حالياً.

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كان الرئيس السيسى وجه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإعلام اليوم، الأحد، بتحقيق التنسيق الجماعي والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقويض مخاطر انتشار الشائعات.