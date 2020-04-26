شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتعزيز دور الإعلام والشفافية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز دور الإعلام فى إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية الفكرى والثقافي. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بتحقيق التنسيق الإعلامى الجماعى بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.

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