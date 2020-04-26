شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء مناقشة خطوات برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى.

وذكر مدبولي أن المجموعة الاقتصادية وضعت سيناريوهات في حالة استمرار أزمة كورونا لمدى طويل، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع أي تأثير سلبى على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى ويشعر بها المواطن المصرى .

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واختتم حديثه قائلا " نأمل أن نشهد عودة وفتح مجالات عمل على بداية شهر يونيه، وأن نعوض الفترة الصعبة التي مرت بها مصر ومر بها العالم أجمع".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.