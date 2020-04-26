الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الدولة الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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