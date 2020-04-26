شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد يتضمن جزءا ماليا وجزءا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق لمصر نجاحا كبيرا للغاية، موضحا أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى بجانب الدعم الفني، هناك اتفاق مالى أيضا.

وأوضح أن الدولة تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصرى، وأن يكون الاقتصاد المصرى قادرا على التعافى بصورة سريعة والعودة للنمو بمعدلات سريعة .

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وأكد أن الأداء الاقتصادى لمصر في إطار جيد ولكننا نضع في اعتبارنا الأمور مستقبلا.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق