شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: قطاع البنوك بمصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليوم هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه.

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وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الدولة تحاول التفكير مسبقا دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجئات، موضحا أن الحكومة مع البنك المركزى اتخذت إجراءات ناجحة للغاية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه مرونة فى مواجهة الأزمات.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق