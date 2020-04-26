شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 أهداف لطلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»

ونرصد فيما يلى أبرز أهداف هذه القرار:

- تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد

- خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

-الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري

-يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة

-يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية

Advertisements

-يهدف أيضا إلى الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى



















