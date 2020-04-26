شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين شخص غالبيتهم من اليهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب الإحصاء الإسرائيلي في بيانات رسمية نشره اليوم الأحد ، ارتفاع عدد سكان إسرائيل إلى 9 مليون شخص و150 ألف إسرائيلى، حيث ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن من منهم 6.806مليون يهودي بنسبة 74٪ ، و 21٪ (1،930،مليون) هم من العرب.

وأضافت المعطيات أنه منذ عام ازداد عدد السكان بـ171 ألفا، أي نمو سكاني بنسبة 1.9%، حيث وُلد 180 ألف مولود، وهاجر إلى إسرائيل 32 ألفا، وبلغ عدد المتوفين 44 ألفا.

وحسب المعطيات، فإن عدد السكان في إسرائيل لدى قيامها بعد النكبة، عام 1948، بلغ 806 آلاف، بينهم قرابة 150 ألف فلسطيني بقوا في البلاد بعد تهجير قرابة 800 ألف فلسطيني، حيث هاجر 3.3 مليون شخص إلى إسرائيل، 44% منهم هاجروا منذ العام 1990 إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.

ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان في إسرائيل إلى 12.8 مليون بحلول عام 2040، وفقًا للإحصائيات التي تتنبأ بزيادة كبيرة في عدد الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم ما فوق 70 عامًا في عام 2040.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15398، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 200 حالة بعد وفاة حالتين خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المصابين فى البلاد وصل إلى 15,298 حالة، 130 مريضا منهم بوضع خطير.

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وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 200 شخص بعد تسجيل 6 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصا تعافوا من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 40 ٪ من الوفيات في إسرائيل كانت نتيجة لتفشي الوباء بين نزلاء دور رعاية المسنين.