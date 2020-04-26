شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اجتماع أسبوعى للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" أن قرار مد حظر التجوال الذى أعلنت عنه الحكومة يوم الخميس الماضى من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا مستمر لمدة أسبوعين مثله مثل قرارات مد الحظر التى إتخذتها الحكومة مسبقا.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعها كل أسبوع لمتابعة مستجدات الأوضاع المتعلقة بكورونا وتقارير وزراء الصحة والتعليم العالى والجهات المعنية بمتابعة الملف.

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وأشارت إلى أن رئيس الوزراء يتابع بشكل دورى وصفة مستمرة مع المحافظين الأوضاع فى محافظاتهم وتنفيذ التكليفات المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.