الداخلية تنفي اعتداء ضابط على سيدة في الشرقية.. وتكشف حقيقة الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني في بيان اليوم الأحد، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ، سبق اتهامه في قضية إتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى ).

وأضاف أنه حال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني أن ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام.