شهامة "ولاد البلد" تنقذ قاطني شقة بالحوامدية من نيران حريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم ينتظر شباب قرية الشيخ عتمان بمركز الحوامدية جنوب محافظة لجيزة، وصول سيارات الإطفاء لإخماد حريق اندلع في وحدة سكنية، هرع كل منهم لتقديم يد العون قدر المستطاع، وكللت جهودهم بإتمام السيطرة دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بقرية الشيخ عتمان.

جرى الدفع بـ 3 سيارات تحت إشراف مدير قطاع إطفاء الجنوب، وتمكن شباب المنطقة من محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق سريعا دون انتظار قوات الدفاع المدني.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.