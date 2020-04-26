ضبط 209 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 183 قطعة سلاح ناري 209 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف و 914 حكم قضائي متنوع .

كما ضبطت الحملات، تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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