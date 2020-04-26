سقوط سيارة ملاكي في "ترعة الموت" دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: "سقوط سيارة بترعة الموت" تكررت تلك الكلمات لتصف حوادث سقوط السيارات في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة. وأخير وليس بآخر، سجلت غرفة النجدة بلاغا جديدا بسقوط سيارة في الترعة المُشار إليها بنطاق مركز البدرشين، اليوم الأحد. Advertisements البلاغ ورد بسقوط سيارة في المسافة الواقعة بين قريتي أبي صير والعزيزية بدائرة قسم شرطة البدرشين، دون خسائر في الأرواح. وأخطرت النجدة مأمور القسم وإدارة المرور لرفع حطام الحادث من مجرى الترعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. وتبين أنه أثناء قيادة شاب السيارة، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها وسقوطعا بالترعة، وجرى إنقاذه، واستدعاء معدات الوحدة المحلية لقرية سقارة لانتشال السيارة.

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